Kilian Gaa aus Erlingen holt zwei DM-Medaillen

Eine herausragende Leistung gezeigt hat Kilian Gaa aus Erlingen bei den Deutschen Meisterschaften der Schützen. Auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück überzeugte er in Einzel- und Mannschaftswettbewerben und gewann zwei Medaillen. Mit der Luftpistole belegte er gemeinsam mit seinen Teamkameraden Johannes Duschek (Gessertshausen) und Peer Winterboer (Odelzhausen) im Mannschaftswettbewerb 10 Meter Luftpistole Jugend m den zweiten Platz. Nach einem spannenden Wettkampf durften die drei Talente, die gemeinsam für die SSG Augsburg starten, mit Stolz die Silbermedaillen entgegennehmen. Das Gesamtergebnis von 1089 Ringen setzt sich aus den beeindruckenden Einzelergebnissen 368 (Duschek), 361 (Gaa) und 360 (Winterboer) zusammen. Im Luftpistole-Einzel holte Gaa Bronze in der Disziplin 10 Meter Jugend. Insgesamt erreichte er hier nach einem beeindruckenden Zwischenspurt von 95 Ringen 357 Ringe.

Beim Luftpistole-Mehrkampf über zehn Meter erreichte er als bester bayerischer Schütze den elften Platz.

Icon vergrößern Volle Konzentration: Kilian Gaa am Schießstand. Foto: Martin Gaa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Volle Konzentration: Kilian Gaa am Schießstand. Foto: Martin Gaa

Jubel bei Edelweiß Meitingen

Große Freude über die Erfolge des Jungschützen herrscht bei seinem Stammverein Edelweiß Meitingen. Durch die jahrelange Unterstützung und die flexiblen Trainingsmöglichkeiten wurde hier ein beachtlicher Grundstock gelegt. Ebenso trainiert Gaa immer wieder gerne bei seinem Zweitverein Unter Uns Erlingen an elektronischen Schießständen. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!