Wohl ein Toter bei Wohnungsbrand in Gersthofen

In Gersthofen kam es in der Nacht auf den Dienstag zu einem Wohnungsbrand in der Brunnenstraße. Der Notruf sei um kurz vor 2 Uhr in der Nacht eingegangen, teilte die Polizei mit. Demnach handelte es sich beim betroffenen Gebäude um ein Mehrfamilienhaus mit etwa 17 Bewohnenden.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gab es einen Toten. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Derzeit ermittle die Kriminalpolizei. Der Brand habe sich im Wohnzimmer und auf dem Balkon ausgebreitet. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Auch den Sachschaden könne man noch nicht abschätzen, teilte die Polizei weiter mit.

Weitere Informationen folgen in Kürze.