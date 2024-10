Ein „Vergelt’s Gott“ für alle Gaben

Zum Erntedankfest erstrahlte die Pfarrkirche Adelsried in herbstlicher Pracht. Es war das Verdienst der emsigen Damen des Frauenbundes, die unter Leitung von Marianne Meier auch heuer wieder einen eindrucksvollen Erntedankaltar geschmückt hatten. So habe man zu diesem Fest „nicht allein nach oben, für all die Gaben, die wir bekommen und die uns nähren, sondern auch an die vielen engagierten Helfer, die unsere Kirche so prächtig schmücken“ ein großes „Vergelt’s Gott“ zu richten, wie Pfarrer Jan Forma im Erntedankgottesdienst sagte. Eine weitere erfreuliche Besonderheit rund um den Altar war ebenfalls dem Frauenbund zu verdanken. Dieser hatte auf eigene Kosten den Altarteppich vor dem Festtag erneuert. So erstrahlte das Herzstück der Kirche in kräftigem Herbstrot. Ein weiterer Dank ging an die Bäckerei Guggenmos für das Erntebrot und die vielen fleißigen Helfer fürs Anbringen der Erntekrone. Ludwig Lenzgeiger

