Einbrecher in Gersthofen wecken Bewohnerin durch Klingeln in der Nacht

Gersthofen

Einbrecher klingeln mitten in der Nacht

Die Bewohnerin eines Hauses in Gersthofen öffnet nicht. Doch am nächsten Tag bemerkt sie Spuren eines Einbuchversuchs.
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau aus Gersthofen hat an ihrer Tür deutliche Einbruchspuren gefunden. Zuvor hatten Unbekannte bei ihr geklingelt. (Symbolbild)
    Eine Frau aus Gersthofen hat an ihrer Tür deutliche Einbruchspuren gefunden. Zuvor hatten Unbekannte bei ihr geklingelt. (Symbolbild) Foto: Susann Prautsch/dpa-tmn

    Die Kriminalpolizei berichtet von einem dreisten Einbruchversuch in Gersthofen. Am Montag versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Kapellenstraße zu verschaffen. Gegen 5 Uhr klingelten die Täter an der Haustür. Die Bewohnerin war dabei im Gebäude, öffnete jedoch nicht. Im Laufe des Vormittags bemerkte die Bewohnerin eindeutige Beschädigungen an ihrer Haustür. Offenbar wollten sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt verschaffen. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (AZ)

