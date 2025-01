In der Zeit zwischen 21. und 25. Januar wurde offenbar versucht, in das Innere der Rettungswache in Meitingen einzudringen. Aufgrund der massiven Eingangstür gelang dies dem Täter nicht, so dass laut Polizei lediglich geringer Sachschaden entstand. Die Polizei Gersthofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-1810. (dav)

