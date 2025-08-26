Einbrecher steigen in Haus in Gablingen ein

In ein Einfamilienhaus in Gablingen ist eingebrochen worden. Das meldet die Polizei. Demnach ereignete sich der Einbruch vermutlich in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 7.20 Uhr. Ein oder mehrere Täter verschafften sich in dieser Zeit Zutritt in das Haus im Holzhauser Weg. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)