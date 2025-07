Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Grund- und Mittelschule in Diedorf eingebrochen Dabei richteten sie an den Türen hohen Sachschaden an. Der Diebstahlschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Am selben Wochenende ist in einen Steppacher Kindergarten eingebrochen worden. Dort wurden Räume durchwühlt und Geldkassetten aufgebrochen. (AZ)

