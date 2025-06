Einbruch in einen Bürocontainer scheitert

Einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro hat ein Unbekannter im Neusässer Ortsteil Steppach angerichtet. Nach Angaben der Polizei versuchte der Täter, zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag , einen Bürocontainer in der Ulmer Straße aufzuhebeln. Dazu verwendete er einen Geißfuß an der Eingangstür. Doch die hielt dem Druck stand. So zog der Unbekannte unverrichteter Dinge wieder ab. (AZ)

