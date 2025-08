Bei einem Auto, das in einer Tiefgarage in der Gustav-Mahler-Straße in Neusäß geparkt war, wurde nachts zwischen 31. Juli, 22.30 Uhr und 1. August, 8.45 Uhr, die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde aus dem Auto dann eine Umhängetasche gestohlen. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (dav)

