Unbekannter bricht in Gärtnereigelände in Stadtbergen ein und stiehlt Werkzeug

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, brach in Stadtbergen am Samstag, 30. August, ein bislang unbekannter Täter unbefugt in das Gelände einer Gärtnerei in der Isegrimstraße ein. Gegen 4.50 Uhr teilte ein Anwohner eine unbekannte Person auf dem Gelände der Gärtnerei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Werkzeug gestohlen. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 entgegen. (AZ)
Stadtbergen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden