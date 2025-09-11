Icon Menü
Einbruch in Stadtbergen: Unbekannter stiehlt Werkzeug aus Gärtnerei

Stadtbergen

Unbekannter bricht in Gärtnereigelände in Stadtbergen ein und stiehlt Werkzeug

In Stadtbergen wurde in der Nacht zum 30. August ein Einbruch in eine Gärtnerei gemeldet, bei dem Werkzeug entwendet wurde.
    • |
    • |
    • |
    In Stadtbergen wurde aus einer Gärtnerei Werkzeug gestohlen.
    In Stadtbergen wurde aus einer Gärtnerei Werkzeug gestohlen. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, brach in Stadtbergen am Samstag, 30. August, ein bislang unbekannter Täter unbefugt in das Gelände einer Gärtnerei in der Isegrimstraße ein. Gegen 4.50 Uhr teilte ein Anwohner eine unbekannte Person auf dem Gelände der Gärtnerei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Werkzeug gestohlen. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 entgegen. (AZ)

