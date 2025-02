Unbekannte wollten in Fischach in ein Geschäft einbrechen

Einbrecher waren offenbar in der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, in Fischach unterwegs. Wie die Polizei berichtet, haben sie versucht, in ein Geschäft in der Buschelbergstraße einzubrechen. Die unbekannten Täter drehten das Zylinderschloss der Haupteingangstür ab. In das Geschäft gelangten sie jedoch nicht. Der Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 zu melden. Sie ermittelt wegen eines Versuchs des Besonders schweren Fall des Diebstahls. (AZ)

