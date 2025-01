Drei Einbrüche in einer Nacht in Meitingen

Innerhalb einer Nacht ist es in Meitingen laut Polizei zu gleich drei Einbrüchen gekommen. Ob ein Zusammenhang besteht, wird nun geprüft. In der Nacht auf Mittwoch hielt sich ein Einbrecher in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Werner-von-Siemens-Straße auf, berichten die Beamten. Er drückte am Tatort eine Abteiltür auf und durchsuchte dort mehrere Schränke. Derzeit wird ermittelt, ob ein Beuteschaden entstand.

Mehrere Einbrüche in Meitingen - Polizei prüft Zusammenhang

Eingebrochen wurde außerdem in ein Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße. Dort wurde im Keller eine Schließfalle aufgehoben, um ins Abteil zu gelangen. Hieraus entwendete der Einbrecher ein E-Bike, dessen Wert sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegt. Der Sachschaden ist als gering anzusehen, heißt es im Polizeibericht. Der dritte Einbruch ereignete sich in der Römerstraße. Dort fand die Polizei Hebelspuren am Eingang eines Mehrfamilienhauses. Die Türe hielt dem Einbrecher zum Glück aber stand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, berichtet die Polizei.

Wie zuletzt berichtet, kam es in den vergangenen Wochen zu auffälligen vielen EInbrüchen im Augsburger Land. Weshalb es aktuell derart häufig zu Einbrüchen kommt, ist schwer zu sagen. „Die Täter suchen ihre Ziele aus unterschiedlichsten Beweggründen aus“, erklärte eine Sprecherin der Polizei Schwaben Nord. Für Einbrecher sei es aber attraktiv, auf Beutezug zu gehen, wenn viele Berufstätige noch unterwegs sind und es schon dämmert oder dunkel ist.

Tipps der Polizei gegen Einbrüche Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren. Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter. Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.