Einbürgerungsfeier im Landratsamt: „Endlich habe ich die gleichen Rechte wie alle anderen“

Es herrschte eine feierliche Stimmung: Bei der Einbürgerungsfeier im Landratsamt Augsburg kamen Menschen aus aller Welt zusammen. Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Von Juli 2024 bis September 2025 sind 801 Menschen aus 64 Nationen im Landkreis Augsburg eingebürgert worden.

Samer Kasouha lernte als in Syrien die deutsche Nationalhymne

Einer von ihnen ist Samer Kasouha. Der gebürtige Syrer berichtete vor den versammelten Gästen von seiner Lebensgeschichte. Am 6. Februar 2015 kam er nach Deutschland. Genau zehn Jahre später, am 6. Februar 2025 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft. „Ist das nicht verrückt?“, fragte er vor den anwesenden Neubürgern. Bereits als Kind habe er sich vorgestellt, wie es sei, in Deutschland zu leben. Die Freiheit, man selbst zu sein und seine Meinung frei äußern zu dürfen, faszinierte ihn. Als Fußball-Fan hörte er die deutsche Nationalhymne und versuchte, mit dem Text die deutsche Sprache zu lernen. „Stellen Sie sich einen kleinen Jungen vor, der in seinem Zimmer steht und Einigkeit und Recht und Freiheit trällert“, sagte Kasouha und sorgte für einen Lacher.

Der 37-Jährige lebt bei Diedorf und schließt im kommenden Jahr seine Facharztausbildung in der Psychiatrie und Psychotherapie in Burgau ab. Derzeit legt er im Rahmen der Ausbildung sein Jahr in der Neurologie ab. Dass er sich seit diesem Jahr deutscher Staatsbürger nennen kann, bedeutet ihm viel. „Ich habe jetzt das Recht, zu wählen. In Syrien habe ich zwar auch gewählt, aber meine Stimme hat nicht gezählt“, berichtete der Mediziner. Zudem würden hier die Menschenrechte respektiert.

Egzona Osmani will Kindern bei psychischen und körperlichen Problemen helfen

Ein weiterer Neubürger ist Egzona Osmani. Sie hat ihren Facharzt als Psychiaterin vor Kurzem abgeschlossen. Die 35-Jährige kam vor acht Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland. In ihrem Heimatland studierte sie Medizin, konnte sich dort jedoch nicht auf ihr Wunschgebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychologie spezialisieren. Im Kosovo gibt es bisher keinen Psychiater für Kinder und Jugendliche. So zog Osmani nach Deutschland, um ihren Traum zu erfüllen. „Ich möchte Kindern bei psychischen und körperlichen Problemen im Kosovo helfen“, sagte die Ärztin.

Egzona Osmani kam vor acht Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland. Foto: Anna Faber

Osmani selbst erlebte den Krieg zwischen Kosovo und Serbien als Kind mit, Deutschland unterstützte damals ihr Land. So hatte sie schon früh eine Verbindung zur Bundesrepublik. „Deutschland hat viel geholfen, meine Träume zu erreichen“, sagte die Neubürgerin. Im Landkreis Augsburg habe sie schnell Anschluss und neue Freunde gefunden, die wie eine Familie für sie sind. „Mein Herz schlägt jetzt für beide Länder“, sagte Osmani.

Hadi Niasi freut sich über seine Rechte in Deutschland

Auch Hadi Niasi fühlt sich wohl im Landkreis Augsburg. Er kam 2015 aus Afghanistan nach Deutschland. Der 28-Jährige arbeitet als Schaffner bei Averio und ist viel mit Menschen in Kontakt. „Ich fühle mich hier freier als in Afghanistan“, berichtete Niasi. Als er hier vor zehn Jahren ankam, hatte Niasi mehr Pflichten als Rechte, sagte er. Er durfte zum Beispiel den Landkreis nicht verlassen. „Ich bin froh, dass ich jetzt so viele Rechte wie jeder andere Deutsche habe“, sagte er.

Hadi Niasi (rechts) kommt ursprünglich aus Afghanistan und ist heute Schaffner bei der Eisenbahngesellschaft Averio. Foto: Anna Faber

Die Einbürgerungsfeier besuchte er mit seiner neuen Frau, Elisabeth Niasi. Hadi Niasi hatte die Augsburgerin 2016 kennengelernt, in diesem Sommer gaben sie sich das Ja-Wort. Seit einigen Jahren wohnen sie gemeinsam in Neusäß.

Landrat Sailer appelliert an neue Staatsbürger: „Engagieren Sie sich!“

Landrat Martin Sailer appellierte an die Neubürger im Landkreis: Er wünsche sich von ihnen, dass sie das Beste aus ihrer persönlichen Entwicklung und ihren Erfahrungen weitergeben. Es herrschten unruhige Zeiten in der ganzen Welt, sagte Sailer, auch in Deutschland habe man die Demokratie lange als zu selbstverständlich wahr genommen. Er lade die neuen deutschen Staatsbürger deshalb dazu ein, die Geschichte Deutschlands mitzubestimmen. „Engagieren Sie sich“, sagte der Landrat. „Gestalten Sie gesellschaftlich und politisch mit.“ Das stärke die Demokratie, den Zusammenhalt und das Land.

Die Augsburger Landbläsern begleiteten musikalisch durch den Abend. Mit Sängerin Monika Fünffinger sangen die versammelten Gäste gemeinsam die bayerische und die deutsche Nationalhymne, ein Moment emotionaler Moment für viele im Saal. Auch Samer Kasouha sang voller Überzeugung mit, schließlich hatte er sich schon als Kind darauf vorbereitet.