Einbrecher sucht in einer Jugendhütte nach Beute

In Zusamzell ist in eine Jugendhütte eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat in der Zeit zwischen dem 30. August und dem 6. September. Die Unterkunft befindet sich am Ortsrand an der Zusam. Der Täter hebelte ein Fenster auf und konnte so in die Hütte eindringen. Aus dem Inneren wurden eine Spielekonsole und etwa 80 Euro Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/18900. (kar)

Regine Kahl