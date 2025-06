Ein Mann hatte am Dienstag die Gerfriedswelle in Gersthofen besucht. Während er beim Schwimmen war, ließ er seinen Geldbeutel am Platz liegen. Am Mittwoch fiel ihm dann auf, dass ihm sein Personalausweis gestohlen wurde, der Rest war im Geldbeutel noch drin. Das teilte die Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40 Euro. (AZ)

