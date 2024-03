Einer Seniorin droht eine Anzeige wegen vier Euro

Eine ältere Dame hat in einer Tankstelle in Diedorf eine Zeitschrift gestohlen. Das hat Folgen.

Auch ein geringwertiger Diebstahl kann zur Anzeige führen. Diese Erfahrung muss eine 82-Jährige machen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau am Montagabend vor einer Woche in einer Tankstelle in Diedorf eine Illustrierte gestohlen. Das Magazin hatte einen Wert von vier Euro. Die Dame erwartet eine Anzeige wegen Diebstahl. (corh)