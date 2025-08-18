Feuerwehr rückt zu Fehlalarm in Tiefgarage aus

Die Gersthofer Feuerwehr rückte am Sonntagabend in die Berliner Straße in Gersthofen aus. Dort war in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Zusammen mit Polizei und dem Rettungsdienst wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr Gersthofen rückte mit dem Löschzug aus und konnte nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle Entwarnung geben. Nachdem durch den Angriffstrupp die Tiefgarage erkundet und mit dem Messgerät diese frei gemessen wurde, konnte der Einsatz beendet werden. (AZ)

