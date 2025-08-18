Icon Menü
Einsatz der Feuerwehr Gersthofen in der Berliner Straße am Sonntag

Gersthofen

Feuerwehr rückt zu Fehlalarm in Tiefgarage aus

Die Feuerwehr rückt am Sonntagabend zu einem Einsatz in der Berliner Straße in Gersthofen aus. Auslöser war ein Fehlalarm.
    Wegen eines Fehlalarms rückte die Gersthofer Feuerwehr am Sonntag in die Berliner Straße aus.
    Wegen eines Fehlalarms rückte die Gersthofer Feuerwehr am Sonntag in die Berliner Straße aus. Foto: Günter Bugar Feuerwehr Gersthofen

    Die Gersthofer Feuerwehr rückte am Sonntagabend in die Berliner Straße in Gersthofen aus. Dort war in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Zusammen mit Polizei und dem Rettungsdienst wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr Gersthofen rückte mit dem Löschzug aus und konnte nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle Entwarnung geben. Nachdem durch den Angriffstrupp die Tiefgarage erkundet und mit dem Messgerät diese frei gemessen wurde, konnte der Einsatz beendet werden. (AZ)

