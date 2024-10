Jugend in Eisenbrechtshofen schießt ab jetzt mit einem Lichtgewehr

Positive Berichte hatte das Vorstandsteam der Eisenbrechtshofer Waldeslustschützen für seine Mitglieder auf der letzten Jahreshauptversammlung im Gepäck. Der Schießbetrieb konnte in gewohnter Form stattfinden. Und auch die Vereinsaktivitäten erfreuten sich großen Zuspruchs. Mit einem Tag der offenen Tür gelang es, nicht nur neue Schützen und Schützendamen, sondern auch Jugendliche für den Schießsport zu begeistern. Deshalb wurde auch gleich in ein neues, jugendgerechtes Lichtgewehr samt Software investiert. So freute sich Bürgermeister Wolfgang Jarasch in seinem Grußwort besonders, dass die Schützen sich in so großem Maße um die Jugendarbeit bemühen.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden die drei Vorstände in ihren Ämtern bestätigt. Reinhold Eser (Sport), Michael Kempter (Organisation) und Christian Schuster (Finanzen) stehen für weitere drei Jahre an der Spitze des Vereins. Unterstützt werden sie vom Vereinsbeirat, dem künftig Markus Kranzfelder, Peter Schuster, Margit Wörner, Tanja Häusler, Christoph Höld, Carina Scharpf, Lukas Eser, Manuel Lutzke und Rene Hoferichter angehören. Als Kassenprüfer wurden Alfred Wagner und Xaver Kaiser bestätigt. Maximilian Merktle