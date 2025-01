Neues Feuerwehrauto wird bald in Dienst gestellt

Ganz im Zeichen der Hochwasserkatastrophe Anfang Juni stand die Jahreshauptversammlung der Eisenbrechtshofer Feuerwehr. Vorstand Manfred Rogg konnte von zahlreichen Vereinsaktivitäten berichten: Unter anderem wurde das traditionelle Maifest und eine Dorfweihnacht ausgerichtet. Mit insgesamt 18 Einsätzen verlief das Berichtsjahr für die aktive Mannschaft unter Führung von Kommandant Reinhold Eser sehr ereignisreich.

Altes Fahrzeug ging im Hochwassereinsatz kaputt

„Beim Hochwassereinsatz im gesamten Gemeindegebiet Biberbach waren wir gesamt 80 Stunden am Stück mit über 30 Aktiven im Einsatz“, schilderte Eser die Situation in den Katastrophentagen und danach. Zusätzlich zu den Einsätzen hätten die Aktiven noch 19 Übungen mit verschiedensten Themen absolviert. Extern wären ebenfalls Lehrgänge zum Atemschutzgeräteträger, Maschinist oder Motorsägenführer besucht worden. Ein besonderes Augenmerk liege aktuell auf der Ersatzbeschaffung des neuen Mehrzweckfahrzeugs (MZF), welches im Hochwassereinsatz einen Motorschaden erlitten hatte. Das neue Fahrzeug soll Ende Januar in Dienst gestellt werden.

Eine besondere Ehre wurde Harald Hübner zu teil: Für seine langjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft und als erster Vorsitzender wurde er durch die Versammlung zum Ehrenvorstand ernannt. Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Simone Rogg, Christian Schuster, Tanja Häusler und Martin Kranzfelder ausgezeichnet. Die Ehrungen wurden von Kreisbrandmeister Christian Scheer und Bürgermeister Wolfgang Jarasch durchgeführt, welcher sich im Namen der Gemeinde bei allen Feuerwehrleuten für ihr Engagement bedankte.

