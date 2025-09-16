Icon Menü
Elfjährige in Meitingen von Auto erfasst

Meitingen

Elfjährige fährt in Meitingen mit Fahrrad in Auto

Ein Mädchen ist nach einem Unfall in Meitingen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worde, berichtet die Polizei.
    Eine Elfjährige ist mit ihrem Fahrrad in Meitingen in ein Auto gefahren.
    Eine Elfjährige ist mit ihrem Fahrrad in Meitingen in ein Auto gefahren. Foto: Jens Kalaene/dpa (Symbolbild)

    Eine Elfjährige ist mit ihrem Fahrrad in Meitingen in ein Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Mädchen leicht verletzt. Die Elfjährige war demnach am Montag gegen 13.15 Uhr mit ihrem Rad auf einem Verbindungsweg zwischen der St. Wolfgang-Straße und der Gartenstraße unterwegs.

    Als sie die Gartenstraße queren wollte, übersah sie das Auto eines 60-Jährigen. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte die Elfährige. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus zur Untersuchung. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. (kinp)

