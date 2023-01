1000 Bäume für die Zukunft auch in Ellgau

Bäume gehören zu den größten CO₂-Speichern und sind für das Klima wichtig. Darum beteiligt sich die Gemeinde Ellgau an einer Pflanzaktion.

Bäume binden CO 2 und sind daher sehr wichtig, um die weltweiten Klimaveränderungen wenigstens noch abzubremsen. Die Gemeinde Ellgau beteiligte sich nun an einer besonderen Pflanzaktion.

"1000 Bäume für die Zukunft" ist eine Gemeinschaftsinitiative von Landschaftspflegeverband und Naturpark und wird von der Kreissparkasse Augsburg gesponsert. Der Verband wendet sich an Gemeinden, Vereine und auch Privatpersonen, die geeignete Flächen für die Pflanzung von Bäumen zur Verfügung stellen möchten.

Ellgau stellt den Platz zur Verfügung

Die Gemeinde Ellgau, die vier Bäume vom Landschaftspflegeverband bekam, stellte diesen Platz gerne zur Verfügung. So fanden bei der Nepomukkapelle in der Bachstraße zwei Ahornbäume ihren entsprechenden Platz. Zwei Äpfelbäume der Sorte Jakob Fischer pflanzte der Ellgauer Max Zabel ein, der sich im Landschaftspflegeverband engagiert. Die beiden Apfelbäume wurden auf einer Apfelplantage in der Auenstraße eingesetzt. Neugierig verfolgten einige Kinder aus den Nachwuchsgruppen des Obst- und Gartenbauvereins Ellgau die Pflanzaktion. (rogu)









