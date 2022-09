140 Bulldogs tuckern zum großen Wiedersehen nach Ellgau

Beim 14. Ellgauer Bulldog-Treffen geben sich die Oldtimer-Besitzer ein großes Stelldichein. Fahrzeuge aus der ganzen Umgebung lassen sich bestaunen.

Wie ein Klassentreffen der alten Raritäten mutet es an, wenn sich im weitläufigen Garten von Ulrich Schädle in Ellgau die Traktoren aneinanderreihen wie Schüler auf der Schulbank. 154 Fahrzeuge waren zum Bulldog-Treffen gekommen, zu dem die Bulldog-Freunde des Obst- und Gartenbauvereins eingeladen hatten. 140 Bulldogs waren darunter, acht Oldtimer-Autos und sechs Mopeds bzw. Krafträder.

Auf den Steckbriefen, die den Gefährten bei der Anmeldung ausgehändigt wurden, konnte man die wichtigsten Daten wie Fabrikat, Typ, Baujahr, PS sowie Name und Wohnort des Besitzers ablesen. So waren außer 40 Teilnehmern aus Ellgau auch genau 100 auswärtige Bulldogs aus dem ganzen nördlichen Landkreis Augsburg und auch aus den Nachbarlandkreisen Donauwörth, Dillingen und Aichach-Friedberg angereist. Den weitesten Weg hatte Georg Koch aus München hinter sich, der mit seinem 16 PS starken Eicher EKL 16, Baujahr 1954, am Bulldog-Treffen teilgenommen hat. Allerdings war der Bulldog zur Anreise auf einen Hänger verladen. Verwandtschaftliche Bande haben ihn und seine Familie, die den letzten Milchviehbetrieb der Stadt München betreiben, dazu bewogen, einen Tag Auszeit zu nehmen, um bei dem großen Freilufttreffen dabei zu sein.

Der älteste Traktor kommt aus Oberndorf nach Ellgau

Mit dem ältesten Traktor, einem 1948 gebauten Güldner A 28 mit 28 PS, war Sarah Stiglmair aus Oberndorf gekommen. Der zweitälteste war ein Deutz F 2 M 417 mit 35 PS, Baujahr 1949, von Matthias Rosenberger aus Todtenweis, gefolgt von vier Traktoren aus dem Jahr 1950 der Marken Fendt und Lanz, darunter ein Fendt Dieselross F 15 mit 15 PS von Xaver Röder aus Ellgau.

Vom ersten Treffen an war der damals noch kleine Paul Vogt aus Auchsesheim mit seinen Eltern dabei, denn sein Onkel Erwin Landherr hat das Bulldog-Treffen im Jahr 2006 als privates Fest ins Leben gerufen. Freudestrahlend und mit Stolz in den Augen konnte der inzwischen 19-Jährige heuer zum ersten Mal ein eigenes Fahrzeug anmelden. Der junge Kfz-Mechatroniker ist Besitzer eines Fendt Dieselross F17L mit 17 PS. Der 64 Jahre alte Bulldog hat mittlerweile Rentenalter erreicht, wobei sein Eigentümer gerade erst ins Arbeitsleben gestartet ist.

Kaplan Sanoj segnete die vorbeifahrenden Bulldogs in Ellgau. Foto: Peter Weber

Die Ausfahrt nutzten viele Bulldog-Besitzer, um ihr Gefährt zu präsentieren. Der Weg führte auch an der Kirche vorbei, wo Kaplan Sanoj von einem geschmückten Wagen aus die Fahrzeuge sowie die Insassen segnete. Ein Aufkleber erinnert an die Segnung im Schatten der Ulrichskirche. Weiter ging es Richtung Herrlehof und über die malerischen Lechauen auf ein Feld zum Ackern.

Erich Landherr stellt landwirtschaftliche Maschinen vor

Vor der Ausfahrt hatte es sich Erwin Landherr, der zweite Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, zur Aufgabe gemacht, den Gästen einige alte landwirtschaftliche Maschinen und Geräte zu erklären. So stellte er alte Pflüge, Eggen, eine Spinne, Gabelheuwender, Kartoffelroder und andere Kleingeräte vor und erläuterte deren Funktionsweise.

Josefa Zwerger, die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, und ihr engagiertes Team versorgten die Gäste, während die Bulldogblosn, eine kleine Abordnung des Ellgauer Musikvereins, Unterhaltung am Abend anbot. Bereits am Nachmittag spielte Teresa Schädle mit einigen Freunden im Garten auf.