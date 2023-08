Für die Zukunft des Waldes müssen erst mal Bäume weg

Plus Kahlschlag für den Naturschutz? Warum das manchmal der Fall ist, zeigen zwei Beispiele aus dem nördlichen Landkreis Augsburg.

Kranke Eschen, hungriges Wild und fleißige Biber machen dem Wald in Ellgau zu schaffen. Wie geht es dort weiter? Aufschlüsse gibt das „Forstbetriebsgutachten 2022 bis 2041“, das jüngst Ralf Gang, der stellvertretende Behördenleiter und Bereichsleiter Forst des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern (AELF), sowie Jakob Michl, der zuständige Förster im Forstrevier Thierhaupten, der Gemeinde übergeben haben.

Aktuell gehören zum Bereich des Gemeindewalds etwa 74 Hektar. Diese bestehen etwa zur Hälfte aus Edellaubholzbäumen wie Esche, Kirsche und Ahorn. 30 Prozent des Bestands sind Eichen, 20 Prozent fallen in die Kategorie der weiteren Laubhölzer. Dokumentiert werden konnten auf Ellgauer Flur unter anderem Birken, Pappeln und Weiden. Weitere 54 Hektar sind als Dämme und Wiesen erkennbar.