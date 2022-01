Ellgau

06:30 Uhr

Möglicher Abriss der alten Schleusen bei Ellgau: Angst vor Hochwasser wächst

Plus In der Gemeinde Ellgau ist eine Diskussion um die Zukunft der zwei Schleusen aus den 20er-Jahren am alten Lechdeich entbrannt. Werden die Bauwerke abgebrochen?

Von Steffi Brand

Was soll mit den Schleusen geschehen, die sich am alten Lechdeich befinden? Dieser Frage geht der Gemeinderat von Ellgau nach, seitdem das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth die Gemeinde damit konfrontiert hat, dass die Schleusen zurückgebaut werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen