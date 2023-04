Auch Ellgau hat jetzt einen Bücherschrank

In der kleinen Lechtalgemeinde Ellgau gibt es jetzt Literatur rund um die Uhr.

Am Morgen regnete es noch. Nach dem Gottesdienst konnte die Eröffnung des offenen Bücherschrankes in Ellgau dann doch im Freien und ohne Regen stattfinden. Am Welttag des Buches (23. April) luden die politische Gemeinde und das Büchereiteam zur Eröffnungsfeier ein. Der offene Bücherschrank befindet sich im Defi-Raum an der Ostseite des Kinderhauses Pusteblume in Ellgau. Dort dürfen sich Lesebegeisterte nach Herzenslust bedienen. Das Buch kann nach dem Lesen zurückgestellt, behalten oder auch weiterverschenkt werden. Auch eigene Bücher können hier eingestellt werden (einzelne Bücher, keine Kartons mit Büchern). Der offene Bücherschrank ist rund um die Uhr geöffnet, kostenfrei und wird vom engagierten Team der Ellgauer Bücherei betreut. Ein Quiz, das noch bis zum 14. Mai 2023 in der Bücherei (auch im Briefkasten der Bücherei) abgegeben werden kann, verspricht Preise, die gelesen werden können. (rogu)

