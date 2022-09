Ellgau

18:20 Uhr

Aus alt mach neu: So will Ellgau im Innern lebendig bleiben

Im Jahr 1958 sah das Anwesen mit der Hausnummer 18 noch so aus. Die genaue Historie ist im Anwesenbuch der Gemeinde Ellgau dokumentiert.

Plus Das kleine Dorf im Lechtal setzt nicht nur auf Neubaugebiete. Deshalb gibt es jetzt einen "Vitalitätscheck". Was dahinter steckt, wird am Mittwoch erklärt.

Von Steffi Brand

Der teure Traum vom Eigenheim - er führt viele Menschen schnurstracks ins Neubaugebiet. Und was passiert im Ortsinneren? Im schlechtesten Fall macht sich der Leerstand breit. Dabei gäbe es auch dort Platz für neue Häuser. Man muss ihn nur finden. Ellgau versucht es.

