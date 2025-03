Bunte Kostüme beim Ellgauer Kinderball

In der bunt dekorierten Ellgauer Mehrzweckhalle herrschte beste Stimmung und gute Laune. Der TSV lud zum Kinderball und weit über 100 Kinder folgten in Begleitung ihrer Eltern und in bunten Kostümen dieser Einladung. Für die richtige musikalische Unterhaltung sorgte René Respondek, durch den Nachmittag führten Sonja Schafnitzel und Jasmin Schädle. Applaus gab es für den Auftritt des CC Bäumenheim und der Cheerleadinggruppe Ellgau unter der Leitung von Nicole Westerholz. Für das leibliche Wohl der Gäste war bestens gesorgt. Foto: Rosmarie Gumpp

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis