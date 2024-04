Ellgau

06:00 Uhr

Der Ellgauer Gemeinderat Alfred Wagner (CSU) gibt sein Amt ab

Plus 2020 hatte sich Wagner noch um das Bürgermeisteramt beworben. Doch aktuell kann der 60-Jährige den Zeitaufwand für das politische Ehrenamt nicht mehr stemmen.

Von Steffi Brand

In Ellgau wird am Mittwoch, 17. April, in der Gemeinderatssitzung verkündet, dass Alfred Wagner, der für die CSU im Gremium sitzt, sein Amt zum 30. April niederlegen wird. Nach Informationen aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf könnte Manfred Jung die Nachfolge von Alfred Wagner antreten, erklärt VG-Geschäftsstellenleiter Marco Schopper auf Rückfrage. Der mögliche Nachfolger wurde bereits angefragt. Stehe er zur Verfügung, folgen Annahmeerklärung, die Vereidigung und die Nachbesetzungen in Ausschüssen und Verbänden.

Doch was hat Alfred Wagner zur Abgabe seines Ehrenamts bewogen? Berufliche und private Gründe hätten zu dieser Entscheidung geführt, erklärt Alfred Wagner. Als Produktionsleiter in Holzheim sei er stark eingebunden, auch privat habe er mehr Aufgaben zu stemmen – er selbst sei derzeit im Krankenstand. In Summe ließe sich der Zeitaufwand für Familie und Beruf nicht mit dem Ehrenamt eines Gemeinderats vereinbaren.

