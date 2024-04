Ellgau

vor 32 Min.

Die Ott-Brüder arbeiten zusammen wie ein Schweizer Uhrwerk

So kunterbunt wie die Jahreszeiten sind, sind auch die Schwerpunktaufgaben des Familienbetriebs in Ellgau. Vorne von links Thomas Ott, Heinz Ott mit Nesthäkchen Manuel und Andreas Ott, dahinter Mitarbeiterin Claudia Tausch.

Plus In Ellgau ist die Firma der Familie Ott für Landschafts- und Gartenbau an die nächste Generation übergeben worden. Das junge Team setzt auf naturnahe Gärten.

Von Steffi Brand

Im Blut von Andreas und Thomas Ott fließt vermutlich Blut, das einen Ticken grüner ist als bei anderen. Wenn die Brüder das lachend sagen, spielen sie darauf an, dass ihr Vater, Heinz Ott, im Jahr 1998 den Grundstein für das Garten- und Landschaftsbauunternehmen gelegt hat, das gut 20 Jahre später in Ellgau an die nächste Generation übergeben wurde.

Heinz Ott, Baumschulgärtner und Greenkeeper, hat seinen Betrieb bereits 2019 an Andreas Ott übergeben, der ebenfalls die Ausbildung zum Baumschulgärtner absolviert hat und seit 2017 im elterlichen Betrieb tätig ist. Heute ist Andreas Ott 25 Jahre alt. Sein Bruder Thomas Ott ist 23 und sorgt inhaltlich dafür, dass das Unternehmen nicht nur grün, sondern auch modern agieren kann, denn der 23-Jährige ist Elektriker und kennt die Kniffe rund um Beleuchtung und technische Highlights im Garten. Mit Mitarbeiterin Claudia Tausch baut das Team das weiter aus, was ihnen wichtig ist: die Gartengestaltung und Pflege der Außenanlagen mit Blick auf den Naturschutz.

