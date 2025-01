Ein herzliches Vergelts Gott für langjährige Mitarbeit

18 Jahre wirkte Ulrich Mordstein in der Ellgauer Kirchenverwaltung mit. In diese drei Perioden seiner Amtszeit fielen einige Entscheidungen, die er zusammen mit dem Gremium treffen musste. Beispielsweise wurden die Knie- und Sitzbänke des Gotteshauses mit Polstern ausgestattet, ein Evangeliar-Pult mit Prozessionsleuchtern gekauft, das Deckengemälde in der Kapelle renoviert, ein Kooperationsvertrag für die „Katholisch öffentliche Bücherei Ellgau“ erstellt und auch die Friedhofsordnung aktualisiert. Auch die Errichtung und Ausgestaltung des Priestergrabes für den ehemaligen Ellgauer Seelsorger Pfarrer Hermann Josef Lampart, der 2021 verstarb, gehörte zu Ulrich Mordsteins Aufgabenbereichen.

Monsignore Lampart war der „Motor“ zur Erbauung der neuen Ellgauer Kirche. Ulrich Mordstein half auch aktiv mit bei der Erstellung der Grasteppiche für die anstehenden Fronleichnamsprozessionen und brachte sich vielseitig bei kleineren Reparaturarbeiten in und um die Kirche und auf dem Friedhof ein. Viele Jahrzehnte ging der „Uli“ als Kreuzträger bei den Bittgängen nach Oberndorf und zum Speckkreuz sowie bei den Fronleichnamsprozessionen mit dem Kreuz voraus und er übernimmt im Wechsel mit seinen Söhnen diesen wertvollen Dienst auch heute noch. „Lieber Ulrich für deine geleisteten Dienste sagen wir dir ein herzliches Vergelts Gott und wünschen dir weiterhin alles Gute und Gottes Segen“, so Kirchenpfleger Martin Koch in seiner Laudatio. Pfarrer Norman D´Souza bedankte sich bei Mordstein für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für die Pfarrgemeinde St. Ulrich. Der Geistliche würdigte die Wichtigkeit des Ehrenamtes und ermutigte die Mitfeiernden zum persönlichen Einsatz, wo immer es möglich und nötig ist. Mordstein erhielt eine Urkunde sowie ein Fotobuch und einen Glasaufsteller mit dem Bild der Ellgauer Kirche St. Ulrich.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.