Ellgau feiert die Eröffnung der neuen Allwetter-Stockbahn

Benutzt wird sie von begeisterten Spielern schon einige Zeit, aber jetzt ist sie endgültig für die Allgemeinheit geöffnet – die neue Stockbahn auf dem Gelände des TSV Ellgau. Kaplan Sanoj Mundaplakkel segnete die vier Bahnen und wünschte stets unfallfreies Spiel. Eisstockschießen ist ein alter Volkssport, der nur auf zugefrorenen Gewässern im Winter ausgeführt werden kann. Stockschießen hingegen kann ganzjährig von allen Altersklassen gespielt werden. Mit der neuen Stockbahn steht nun der Ellgauer Bevölkerung diese Sportart zur Verfügung.

Zweineinhalb Stunden durch Ellgau übereugten

Begonnen hatte die Idee mit dem Wettbewerb Gütesiegel Heimatdorf, zu dem sich die Gemeinde Ellgau im Jahr 2020 anmeldete. Die Begründung musste hieb- und stichfest sein, um in die engere Auswahl zu kommen. Es standen 50.000 Euro Fördergeld zur Verfügung. Mitmachen durften Gemeinden unter 3000 Einwohnern, die zuvor schon beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen hatten. Außer einer umfassenden Beschreibung des Dorfes, so Bürgermeisterin Christine Gumpp in ihrer Ansprache galt es eine zugkräftige Prämienverwendung anzugeben und das Dorf der Jury zu präsentieren. „Wir hatten zweieinhalb Stunden Zeit, um der dreiköpfigen Jury die Juwelen unseres Dorfes zu zeigen.“

Ellgau hatte das große Glück, 2021 innerhalb Schwabens als eine der zwei Siegergemeinden (auch noch Wolfertschwenden im Unterallgäu) hervorzugehen und erhielt eine Prämie von 50.000 Euro.

Der Auftrag zum Bau der Stockbahn wurde von der Gemeinde Ellgau an eine Firma vergeben und in Kombination mit viel Eigenleistung des Sportvereins fertiggestellt. Nach den Pflasterarbeiten, bei denen es auf Genauigkeit ankam, wurde die Oberfläche der wasser- und luftdurchlässigen Spezialsteine noch geschliffen und die Markierungen angebracht. Die Ellgauer Stockbahn, die den ehemaligen Platz eines von drei Tennisplätzen eingenommen hat, setzt sich aus vier Bahnen zusammen, die gleichzeitig bespielt werden können.

Voller Freude begrüßte TSV-Vorstand Matthias Schafnitzel zahlreiche Gäste zur Eröffnungsfeier im Sportheim. Sein Dank galt der politischen Gemeinde und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern aus den verschiedensten Vereinen des Ortes. Bürgermeisterin Christine Gumpp bezeichnete Ellgau als einen Ort mit Gebäuden und Plätzen, an denen die Menschen zusammenkommen können. „Auch die Vereine tragen sehr viel dazu bei, dass Heimatverbundenheit gelebt werden kann.“

Das erste Ellgauer Stockschützenturnier gewinnt der Musikverein

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring meinte in seinem Grußwort, dass „Heimatverbundenheit, engagierte Bürgerinnen und Bürger und ein aktives Vereinsleben in Ellgau großgeschrieben werden“. Er bezeichnete Ellgau als eines der schönsten Dörfer des Freistaates und übermittelte die Glückwünsche der Staatsregierung. Auch MdL Manuel Knoll (CSU) gratulierte zur Auszeichnung mit dem Gütesiegel Heimatdorf und zur praktischen Umsetzung in eine Allwetter-Stockbahn mit Flutlichtanlage.

Nach den Segensworten von Kaplan Sanoj und der Segnung probierten Bürgermeisterin Christine Gumpp, Digitalminister Mehring, Landtagsabgeordneter Knoll und Kaplan Sanoj das Stockschießen praktisch aus. Anschließend spielten sieben Vereine um den Pokal. Gewonnen hat die Mannschaft des Musikvereins Ellgau, über Platz 2 freuen sich die Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr Ellgau und Platz 3 ging an die Gruppierung des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins.