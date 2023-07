Ellgau

Ellgau sucht Mitmacher für Vitalitäts-Werkstatt

Was tun, damit in der Gemeinde Leerstände alter Häuser vermieden werden? Ellgau such in einer Vitalitäts-Werkstatt mögliche Lösungen. Mitmacher sind erwünscht.

Im alten Ortskern von Ellgau sind viele Gebäude vom Leerstand betroffen. Wohnhäuser, aber vor allem ehemalige Ställe und Stadel stehen leer. Zahlreiche Grundstücke sind zudem schwach oder gar nicht bebaut. Deshalb lässt die Gemeinde Ellgau aktuell einen Vitalitätscheck durchführen, der diese Situation erfasst. Eine innerörtliche bauliche Entwicklung verhindert das Versiegeln von Äckern und Wiesen, die danach nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar sind. Zudem wird der alte Ortskern mit neuem Leben erfüllt. In Zeiten von steigenden Zinsen und hoher Baupreise kann eine Nutzung vorhandener Strukturen auch von der finanziellen Seite her interessant werden. In Ellgau ist die Bestandserhebung, die einige Problemschwerpunkte zeigt, bereits abgeschlossen. Chancen für Weiterentwicklung in Ellgau Gleichzeitig ergeben sich aber auch viele Flächen, die eine echte Chance zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Dorfes bieten. Die Planerin Franziska Burlefinger zeigt die Bestandssituation auf. Mit ihrer Unterstützung werden Ideen zu den Entwicklungszielen gesammelt, Stärken und Hindernisse zusammengetragen und überlegt, wie die Eigentümer der meist privaten Anwesen aktiviert werden können. Die Planerin erläutert auch, welche finanziellen Förderungen für private Eigentümer in Frage kommen. Zur Vitalitäts-Werkstatt am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Saal des Gasthauses „Floß“ in Ellgau sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger und Eigentümer aus Ellgau eingeladen. (rogu)

