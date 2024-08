Ellgauerinnen binden 90 Kräuterbuschel für einen guten Zweck

Fleißige Hände banden im Hof der Familie Stuhler am Vortag zu Mariä Himmelfahrt 90 Kräuterbüschel. Zuvor wurden die Kräuter und Blumen in Wald, Feld, Flur und Garten gesammelt. Die Kirche feierte das Fest „Mariä Himmelfahrt“ (15. August) am Ende des Sommers und trägt zu Ehren Mariens mit der Segnung der Kräuter die Gaben der Natur in ihren Gottesdienst hinein. Kaplan Sanoj Mundaplakkel segnete die Kräuterbuschen, die gegen eine Spende mit nach Hause genommen werden konnten. Dort aufgehängt, sollen sie das ganze Jahr über den Menschen und Tieren Schutz gewähren. Der Erlös von 450 Euro kommt den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf zugute.

