Ellgaus Musikanten sind mit 100 kein bisschen leise

Die Ellgauer Musiker geben ein großes Jubiläumskonzert. Jugendkapelle und Musikkapelle spielen zum Jubiläum vor rund 300 Besuchern und Besucherinnen.

Viva la Musica – es lebe die Musik – stimmen die Ellgauer Musiker gerne an, die ihr 100-jähriges Gründungsfest feiern. Zusammen mit dem Jugendorchester setzte die Musikkapelle Ellgau mit ihrem Jubiläumskonzert einen Glanzpunkt in ihrem Festjahr. Mit einer Bilderausstellung und einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen musikalischen Programm begeisterten die Musiker unter der Leitung von Manfred Braun ihre 300 Gäste.

Mit den anspruchsvollen Filmmelodien aus „Fluch der Karibik“ und „Eiskönigin“ stellten zunächst die Jungmusiker ihr musikalisches Können unter Beweis. Gleich mit einer Uraufführung übernahm im Anschluss die Musikkapelle Ellgau die Bühne. Zum 100. Jubiläum arrangierte der Dirigent Manfred Braun ein ganz besonderes Stück für die Kapelle.

Musikkapelle Ellgau wurde 1923 gegründet

Die Ouvertüre „Celebramus Centrum“ (Wir feiern Hundert) gab die zeitliche Entwicklung der Musik in Ellgau wieder. Zu Beginn stellten sich die einzelnen Register der Reihe nach musikalisch vor. Mit Fanfaren, Chorälen und Musikausschnitten aus verschiedenen Stücken der letzten Jahrzehnte sowie einem Stimmungsblock mit den Lieblingsliedern der Kapelle nahmen die Ellgauer Musikanten ihre Gäste eindrucksvoll auf eine Zeitreise von 1923, der Nachkriegszeit, der Zeit der Hoffnung und des Aufschwungs bis in die Gegenwart mit. Ein Stück, das die Zuhörer in unterschiedlichsten Erinnerungen schwelgen ließ.

Feierlich ging es weiter mit dem Königsmarsch von Richard Strauss und den schönsten Melodien aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehar. Gibt es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde? Mit traumhaften Melodien, perfekten Solis, gespielt von Maria Hirschbeck an der Querflöte und eindrucksvollen Rhythmen zauberte die Musikkapelle Ellgau bei dem Stück „Earth and Sky“ die Bilder eines Sonnenaufgangs zwischen einem wolkenlosen Himmel und endlosen Prärien auf die Bühne.

Böhmische Musik in Ellgau

„Und jetzt wird es böhmisch …“, lautete die Ansage für den zweiten Konzertteil. Die Moderation übernahmen nun die Musiker selbst, die mit humorvollen Texten ihr Publikum zum Schmunzeln brachten. Den Solopart übernahm Hans Ender am Flügelhorn. Mit ihrem letzten Stück „A Bavarian Crossover“ von Martin Scharnagl setzte die Musikkapelle Ellgau einen grandiosen Schlusspunkt. Die Soli übernahmen Matthias Eser an der Trompete und Magnus Linse am Tenorhorn.

100 Jahre Musikkapelle Ellgau – es sind weitere Veranstaltungen geplant. Vom 30. Juni – 2. Juli steht das große Festwochenende im Stadl der Familie Lichti mit zünftiger Blasmusik und vielen Highlights auf dem Programm. (us)