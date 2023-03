Endlich wieder Theater in Ellgau

In Ellgau gehen die "Gspenstermacher" um. Nach drei Jahren Pause geht bei den Theaterfreunden der Vorhang wieder auf.

Die Plakate waren gedruckt, der Kartenvorverkauf lief an – und dann kam Corona. Nach drei Jahren Pause heißt es nun endlich wieder "Vorhang auf" auf der Theaterbühne in Ellgau. Am Ostersonntag ist es so weit: Dann gehen in Ellgau "Gspenstermacher" um.

Die Theatergruppe des Obst- und Gartenbauverein Ellgau präsentiert dann zum ersten Mal den lustigen wie auch makaberen Dreiakter von Ralph Wallner. Dieses Jahr darf sich das Publikum auf eine Komödie mit viel Wortwitz, Dynamik aber auch Tiefgründigkeit, ein Quäntchen Moral und eine Portion wahrer Liebe freuen. Unter der Regie von Josefine Stuhler und Jutta Strobl wird bereits zweimal in der Woche fleißig geprobt, denn am Ostersonntag, 9. April, hat das Stück um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ellgau Premiere.

Darum geht es im neuen Theaterstück in Ellgau

Zum Inhalt: Das Geld und Reichtum das Leben nicht unbedingt besser macht, müssen die zwei lustigen, aber skurrilen Totengräber Schippe und Schaufel vom Moortaler Moos erfahren. Die beiden üben als Totengräber einen nicht ganz alltäglichen Beruf aus und verdienen damit ihr täglich Brot. Sie sind mit ihrem Einkommen eigentlich zufrieden und es stört sie auch nicht, dass die Dorfbewohner den Kontakt zu ihnen eher meiden. Nur der junge Knecht Leo hat keinerlei Berührungsängste. Eines Tages müssen die beiden Graberer aber erfahren, dass zukünftig ihr Gehalt gestrichen und nur noch eine geringe Prämie pro Begräbnis ausbezahlt wird d. h. mehr Graben – mehr Geld? Eine zufällig entdeckte Falsche mit Gift lässt da finstere Gedanken aufkommen, und ein ausgesprochener Fluch tut sein Weiteres. Die Versuchung ist groß – werden Schippe und Schaufel wirklich zu Gespenstermachern?

Auf der Bühne werden zu sehen sein werden: Oliver Grahl, Elisabeth Landherr, Wolfgang Schafnitzel, Olaf Schmid, Ute Schmid, Jutta Strobl, Josefine Stuhler und Richard Zecha.

Karten Neben der Premiere am 9. April stehen weitere Aufführungen am Ostermontag , 10. April, sowie am Freitag, 14. April, und Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ellgau auf dem Programm. Karten gibt es bei Josefa Zwerger Telefon 08273/2930, am Freitag, 17. März, bei der Generalversammlung des OGV Ellgau , sowie an der Abendkasse eine Stunde vor Spielbeginn. (us)

