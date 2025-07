Auch der Besuch der Pusteblume in Ellgau wird teurer

Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ellgau wurde genau das in eine gültige Gebührensatzung gegossen, was bereits Anfang des Jahres einstimmig beschlossen wurde: Die Kindergartengebühren werden zum 1. September steigen. Diese Gebührenerhöhung sei notwendig, erklärte Ellgaus Bürgermeisterin Christine Gumpp auf Rückfrage, denn alljährlich steigt insbesondere das Defizit und ebendieses muss die Gemeinde aus der eigenen Kasse decken.

