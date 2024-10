Familiengottesdienst am Erntedanksonntag

Am Sonntag, 06. Oktober, feiern die Christen das Erntedankfest. Um 10 Uhr findet in St. Ulrich in Ellgau ein Familiengottesdienst statt. Mitgestaltet wird die Eucharistiefeier vom Arbeitskreis Umwelt und Schöpfung und vom Familiengottesdienst-Team. Die „Generations“ unter der Leitung von Hubert Malik und der Kinderchor (Regie: Bianca Wagner und Sabine Zwerger) umrahmen die Festmesse musikalisch. Anschließend öffnet das Kirchen-Café seine Pforten und Waren aus fairem Handel können gekauft werden. Der Schokoladen- und Kaffeeparcour veranschaulicht mit Infotafeln und kleinen spielbetonten Aktionen den Wert der Schokolade und des Kaffees aus fairem Handel. Während des Gottesdienstes werden kleine Brote für die Aktion „Minibrot“ der Katholischen Landvolkbewegung gesegnet, die dann gegen eine Spende an der Kirchentüre angeboten werden. Dieser Obolus findet Verwendung für Projekte im Senegal und der Bukowina. (AZ)