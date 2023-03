Fotograf Daniel Biskup erzählt in Ellgau - auch von seinen Treffen mit Putin

Ein Abend mit dem Fotografen Daniel Biskup und seinen Bildern wird für die Besucher in Ellgau zu einem besonderen Erlebnis.

Ganz besondere Stunden erlebten die zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen im Gasthof Floß in Ellgau mit dem bekannten Fotografen Daniel Biskup, der sie mit seinen Bildern auf eine Reise durch den Landkreis, durch Deutschland und die ganze Welt nahm.

Daniel Biskup, geboren 1962 in Bonn, ist ein deutscher Fotojournalist und Dokumentarfotograf. Nach seiner Ausbildung zum Postboten ging Biskup mit 18 Jahren nach Augsburg, machte am dortigen Bayernkolleg sein Abitur und studierte an der Uni Geschichte, Politologie und Volkskunde.

Biskup fotografierte viele berühmte Politiker wie Trump, Obama und Kohl

Im Jahre 1982 erschien Biskups erstes Bild auf der Titelseite unserer Zeitung, für die er bis 1990 als freier Fotojournalist tätig war. Er hielt und hält mit seiner Kamera weltbekannte Persönlichkeiten fest. So fotografierte er Politiker wie Donald Trump, Barack Obama, Angela Merkel oder Emmanuel Macron – früher ganz besonders häufig Altkanzler Helmut Kohl, aber auch den Modezaren Karl Lagerfeld, die Schauspielerin Uschi Glas oder den Sänger Peter Maffay.

Eine Studienfahrt führte ihn 1988 erstmals in die Sowjetunion. Die Begegnungen mit Michail Gorbatschow blieben für ihn unvergesslich. Beim Vortrag in Ellgau widmete Daniel Biskup den zweiten Teil seiner Zeitreise Russland. Er erzählte von seinen Treffen mit Wladimir Putin, erstmals im Jahre 1988 bis zum Jahre 2018. „Es war interessant zu beobachten, wie aus einem anfangs schüchternen Menschen ein machtbesessener Staatsmann wurde“, so Biskup. Er durfte Putin bis in sein Büro in Moskau folgen, war der erste deutsche Fotograf, der Putin porträtieren durfte. Über 50-mal sei er in Russland und speziell in St. Petersburg gewesen, wo auch Putins politische Karriere begonnen hat.

Der Fotograf erfüllte durch seine Geschichten jedes Bild mit Leben

Biskup zeigte auch Bilder des vor Kurzem verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. und er hatte auch seine aktuellsten Fotos in Ellgau präsent: Sie zeigen Kurienerzbischof Georg Gänswein bei der Buchpräsentation über Papst Benedikt XVI. in München. Daniel Biskup ist nicht nur ein hervorragender Fotograf, er ist auch ein begnadeter Erzähler. Zu jedem Bild konnte er eine Geschichte erzählen, jedes Bild erfüllte er mit Leben. „Die Menschen schenken mir Vertrauen und so entstehen diese interessanten Fotos.“

Biskup veröffentlichte vor Kurzem sein Landkreisbuch. Darin finden sich auch Fotos von Ellgauer Bürgerinnen und Bürgern, die natürlich gezeigt wurden. Die Ellgauer Bücherei zeichnete als Veranstalterin verantwortlich. Bürgermeisterin Christine Gumpp stellte den Kontakt zu Daniel Biskup her, Elisabeth Wagner-Engert, die Leiterin der Bücherei Ellgau, organisierte mit ihrem Büchereiteam den Abend. (rogu)