Fuchs beschert Autofahrer bei Ellgau einen Totalschaden

Ein 66-Jähriger ist auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ellgau und Ostendorf unterwegs. Plötzlich springt ein Fuchs auf die Straße und der Mann weicht aus.

Ein Fuchs hat am Sonntag einen Unfall zwischen Ellgau und Ostendorf verursacht. Ein 66-jähriger Mann fuhr gegen 23.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße, als plötzlich das Tier über die Straße lief.

Der Autofahrer wich laut Polizei spontan nach rechts aus, kam dabei jedoch von der Fahrbahn ab und prallte an einen Baum. Der Fuchs suchte unverletzt das Weite. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der 66-Jährige blieb ebenfalls unverletzt. (thia)