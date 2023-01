In der Ellgauer Bücherei steht eine Viertklässlerin an der Spitze der Leseratten

Die Bücherei St. Ulrich in Ellgau tut viel, um junge Leser in die Welt der Bücher zu locken.

Wenn die Flagge draußen steht, ist die Bücherei St. Ulrich in Ellgau geöffnet. Das wissen die knapp 1200 Einwohner des Ortes genau. Von ihnen haben 174 einen Büchereiausweis. Am öftesten benutzt hat ihn eine Viertklässlerin, die sich vergangenes Jahr stolze 80 Bücher ausgeliehen hat.

Die Mitarbeiter der Ellgauer Bücherei geben sich alle Mühe, die jungen Leser in die Welt der Bücher mitzunehmen. Sie betreiben Kooperationen mit dem Kindergarten im Rahmen des Leseförderprogramms "Ich bin ein Büchereifuchs." Grundschulkinder werden mit Aktionen am bundesweiten Vorlesetag und Autorenlesungen in den Fokus gerückt. Bei Familiengottesdiensten geht es auch mal um das Thema Buch, es gibt Buchtipps im Pfarrbrief und Ausstellungen zur Schöpfung und Nachhaltigkeit. Natürlich ist die Bücherei auch am Ferienprogramm beteiligt.

Deutsch lernen mit dem Tiptoi-Stift

Außerdem kümmern sich die acht Mitarbeiterinnen um fast 2800 Medien, wobei Tonies und Tiptoi-Bücher besonders gut ankommen. Ein afghanischer Asylbewerber nutzt den orangefarbenen Tiptoi-Stift, der spricht, sobald er Bilder im Tiptoi-Buch berührt, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern.

In Ellgau wird aber auch ganz konventionell in Büchern geschmökert. "Walnusswünsche" von Manuela Inusa heißt das Buch, das Erwachsene sich hier im vergangenen Jahr an häufigsten ausgeliehen haben. Das Bilderbuch "Trau dich Koalabär" war bei den Kindern gefragt wie kein anderes, wobei es dazu eine Vorlesestunde gegeben hatte. Veranstaltungen machten die Bücherei lebendig und wirkten lesemotivierend, finden die Ellgauer Büchereimitarbeiter. Auch Kinder bräuchten immer mehr Anreize zum Lesen. Aktionen rund ums Buch seien ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Lesekompetenz. Die Leser und Leserinnen in Ellgau würden die aktuelle Unterhaltungsliteratur sehr schätzen, heißt es von dort. Neueste Anschaffungen sind das Landkreis-Fotobuch von Daniel Biskup und Band 6 der "Tuchvilla" von Anne Jacobs.

Der Lesetipp aus Ellgau

Zum Lesen empfehlen die Ellgauer Experten Karin Kalisas "Bergsalz". Es sei ein lebenskluger Roman über Einsamkeit und wie sie mit gemeinschaftlichen Kochen und Essen überwunden werden kann. Verortet in einem kleinen Dorf im Allgäu, könnte aber überall sein, so die Büchereimitarbeiter. Eine schöne Vision für Zusammenhalt, die bevorzugt von Frauen gelesen wird. Geöffnet ist die Bücherei in der Hauptstraße 44 immer sonntags von 9.30 bis 10.30 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr. (AZ)

Lesen Sie dazu auch