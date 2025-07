In St. Ulrich in Ellgau wurde das Patrozinium gefeiert

In St. Ulrich in Ellgau wurde das Patrozinium zu Ehren des Kirchenpatrons und Bistumsheiligen festlich gefeiert. Der Kirchenchor umrahmte mit der lateinischen Messe von Valentin Rathgeber die Feierlichkeiten unter der Leitung von Konrad und Elke Eser. In seiner Festansprache ging Kaplan Solomon Essiet auf die Vita des Heiligen ein, den man einen Sozialreformer nennen darf. Gleichzeitig fand in der Kapelle ein Kindergottesdienst statt. Außerdem wurden vier Kirchenchorsänger mit Urkunde und Anstecknadel geehrt: Marianne Wagner singt seit 60 Jahren im Kirchenchor Ellgau, Heidrun Heider, Herbert Vogel und Martin Koch singen jeweils seit 25 Jahren im Ellgauer Kirchenchor. Kirchenpfleger Martin Koch gab bekannt, dass am Patroziniumsfest vor 20 Jahren die Orgelweihe stattfand und Mesnerin Simone Götzfried ihren Dienst antrat. Begleitet von der Musikkapelle fand anschließend der traditionelle Speckkreuzbittgang statt. (rogu)

