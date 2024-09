Judo-Kurs für Anfänger beginnt

In der Ellgauer Mehrzweckhalle beginnt am kommenden Dienstag, 17. September, ein neuer Judo-Anfängerkurs des TSV-Ellgau für Jugendliche ab sieben Jahre und Erwachsene. An insgesamt vier Dienstag-Abenden von jeweils 18.30 bis 19.45 Uhr wird die Grundform des Judo-Trainings, von der judo-spezifischen Gymnastik über Fallschule und Judo-Etikette bis hin zu Haltegriffen und Wurf-Techniken, vermittelt. Eine Judojacke mit Gürtel kann vor Ort kostengünstig ausgeliehen werden. Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro pro Person und Kurs. Benötigt werden eine Trainingshose und Hausschuhe. Anmeldungen sind am ersten Kursabend ab 18.15 Uhr möglich. Weitere Informationen über Franz Braun, Telefon 08273-8494. (AZ)