Kirchencafé in Ellgau nach dem Gottesdienst im Freien

Kaplan Essiet Solomon feierte einen festlichen Gottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag in St. Ulrich in Ellgau. Anschließend waren die Mitfeiernden zum Kirchencafé eingeladen. Das schöne Wetter ermöglichte den Genuss von Cappuccino im Freien. Das neue Mitarbeiter-Team Franziska Gumpp und Tanja Leichtle bestand die „Feuertaufe“ mit Bravour. Sie hatten die Tische liebevoll mit Rosen dekoriert und Plätzchen zum Naschen servierte, was zu Gesprächen und Austausch einlud.

