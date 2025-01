Kläranlage ist Thema im Gemeinderat

Die Kläranlage ist ein Thema in der nächsten Ellgauer Gemeinderatssitzung. Diese findet am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Das Ratsgremium erhält dabei Informationen zur Geschossflächenerfassung in Vorbereitung der anstehenden Kläranlagenertüchtigung. Im Bericht der Bürgermeisterin wird der Breitbandanschluss der Kläranlage ein Thema sein. (AZ)