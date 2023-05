Langjährige Kirchenchormitglieder werden in Ellgau geehrt

Sie gestalten seit vielen Jahren die Gottesdienste mit und verleihen diesen dann eine besondere Atmosphäre. Nun wurden in Ellgau Kirchenchormitglieder geehrt.

„Wer singt, der betet doppelt“: Am Ende der feierlichen Eucharistie am Pfingstmontag in Ellgau ehrten Pfarrer Norman D´Souza, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, Konrad Eser, Kirchenchorleiter und Kirchenpfleger Martin Koch langjährige Mitglieder des Ellgauer Kirchenchores.

„Sie opferten viel Zeit, um zur Ehre Gottes zu singen“, so Pfarrer Norman und Konrad Eser zitierte bei seiner kurzen Ansprache den heiligen Augustinus: „Wer singt, der betet doppelt“. Konrad Eser als Chorleiter und Dirigent und seine Frau Elke als Organistin betreuen seit vielen Jahren den Ellgauer Kirchenchor und tragen immer wieder zur musikalischen Umrahmung der Gottesdienste bei. „Jeden Donnerstag ist um 20 Uhr Probe in der Kirche und wer gerne singt, ist jederzeit willkommen“, so Konrad Eser. Auch die feierliche Eucharistie am Pfingstmontag wurde vom Kirchenchor musikalisch umrahmt, beispielsweise mit dem „Halleluja“ von Leonard Cohen oder modernem Liedgut zum Pfingstfest.

Sie wurden in Ellgau für ihr Engagement geehrt

Aus den Händen von Pfarrer Norman D´Souza, Chorleiter Konrad Eser und Kirchenpfleger Martin Koch erhielten für ihre langjährige Zugehörigkeit folgende Chormitglieder eine Urkunde, die entsprechende Nadel und ein Geschenk überreicht: Michael Dyck (20 Jahre), Klaus Pudel (25 Jahre), auch als Kantor tätig, Jutta Schafnitzel (25 Jahre), Xaver Wenninger (25 Jahre), Josefa Zwerger (25 Jahre), Regina Ehleiter (40 Jahre). Der Tenorsänger Georg Wiedenmann, der krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, wurde für 70 Jahre Chorsängertätigkeit ausgezeichnet. Ein kräftiger Applaus der mitfeiernden Gemeinde war der verdiente Lohn für alle Sängerinnen und Sänger, für ihren Chorleiter und die Organistin. Nach dem Gottesdienst fand im Kirchhof noch ein Umtrunk Sonnenschein statt.