Eine Ellgauerin sorgt für Brunnen in Afrika

Marion Schmid aus Ellgau fördert mit handgefertigten Muttertagsherzen ein humanitäres Projekt in Tansania.

"Am Muttertag geht es doch um Liebe und Dankbarkeit“, sagt Marion Schmid aus Ellgau. Deshalb fertigte sie mit viel Liebe und hohem Zeitaufwand wunderbare Herzen, die ab sofort ausschließlich in der Buchhandlung Elke Eser für einen Spendenbetrag von fünf Euro zu bekommen sind. Diese Muttertagsherzen gibt es mit dem bekannten und bewährten Ringkarabiner als Taschen- oder Schlüsselanhänger.

Marion Schmid hofft auf einen guten Absatz, denn sie möchte mit den Einnahmen aus ihrem Rainbow-Stiftungsfonds das Kafunjo-Wasserprojekt in Tansania unterstützen. Von diesem Brunnen werden etwa 11.000 Menschen in Tansania profitieren. Obwohl das Dorf Kafunjo in der Nähe des Kajunju-Sees liegt, mangelt es an Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Grundschüler in Tansania müssen an Krokodilen vorbei zum Wasser

Die Grundschulkinder verbringen Stunden damit, Wasser zu beschaffen. Sie müssen etwa 3,5 Kilometer laufen, um zum Wasser zu gelangen. Dabei geht wertvolle Lernzeit für die Schule verloren. Und am Wasser leben auch noch Krokodile, die eine große Gefahr für die Kinder darstellen.

Der von Marion Schmid gegründete Rainbow-Stiftungsfonds unterstützt aus dem Verkauf der Muttertagsherzen, in denen sich die Farben des Regenbogens spiegeln, dieses lebensnotwendige Projekt in Tansania. "Dies ist bereits unser sechster Brunnen", erzählt Marion Schmid ganz stolz. Er soll die Menschen von Kafunjo durch den Bau von Pump- und Rohrleitungssystemen in Zukunft mit sauberem Trinkwasser versorgen. Das Wasser soll aus dem Kajunju-See gepumpt werden.

An den beiden Schulen des Ortes werden zwei Wasserentnahmestellen entstehen, eine weitere bei der Apotheke, die auch als Krankenstation dient. Sechs weitere Wasserentnahmestellen werden innerhalb der Gemeinde verteilt. Ein Pumpenhaus wird gebaut, und Sonnenkollektoren ermöglichen die Stromversorgung der Anlage. Es entstehen Handwaschanlagen, und ein verbesserter Zugang zu sanitären Anlagen wird geschaffen.

Das ist die Rainbow-Stiftung

"Klingt das nicht alles großartig?", fragt Marion Schmid, die mit ihren Glasherzen die Botschaft von Rainbow in die Welt hinaustragen möchte. Alle Kosten trägt sie selbst, die Einnahmen aus dem Verkauf fließen in die Rainbow-Stiftung (www.rainbowstiftung.de) Marion Schmid: "Ich stelle jeden Anhänger in liebevoller Kleinarbeit her, denn ich sehe diese als kleine Botschafter für eine gute Sache."

Die Herzen gibt es in der Buchhandlung Eser in Meitingen

Bereits die Eltern von Marion Schmid hatten die Idee, eine Stiftung zu gründen. Dies scheiterte damals am bürokratischen Aufwand. Die emsige Tochter Marion verwirklichte dieses Vorhaben dann tatsächlich im Jahre 2014. Das Ziel des Stiftungsfonds ist es, insbesondere den Zugang zu sauberem Trinkwasser in besonders betroffenen Gebieten zu fördern. Die Taschen- und Schlüsselanhänger in Herzform gibt es ab sofort im Buchladen Elke Eser in der Schloßstraße in Meitingen. Die Aktion ende mit dem Muttertag. Marion Schmid ist überzeugt, dass auch der sechste Brunnen in Kafunjo verwirklicht werde. Ihre Lebensphilosophie lautet: "Ich kann nicht die ganze Welt retten, aber dazu beitragen, dass sie ein wenig besser wird."