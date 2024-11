Musikalische Gaudi in Ellgau beim Aufspuin

Das „Aufspielen beim Wirt“ ist in Ellgau schon Tradition. Magdalena Gollinger vom Musikverein Ellgau hatte den Abend bereits zum siebten Mal organisiert. Vier Musikgruppen sorgten im Gasthof „Zum Floss“ in diesem Jahr für ein abwechslungsreiches Programm. Die „Humpenmusi“ aus Meitingen traf mit ihrer schwungvollen Blasmusik ganz den Geschmack ihrer zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer. Für beste Unterhaltung sorgte auch die „Combo Leporello“ aus Gablingen, die mit abwechslungsreicher Tanzmusik das Publikum von den Stühlen holte. Freche bayerische Gstanzl präsentierte das Duo Hans und Franz aus Schönesberg. Und mit ihren mitreißenden Liedern brachte die Gruppe „Mir 4“ aus Ellgau das Publikum im Saal zum Mitsingen und Schunkeln. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Jungendarbeit des Musikvereins Ellgau zugute. (us)

