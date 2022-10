Musiker im besten Alter zaubern musikalische Menüs

Beim Auftritt des ASM-Orchesters Herbstwind in der Ellgauer Mehrfachhalle gab es sogar eine Uraufführung.

Zum 10. Jubiläum zauberte das Projektorchester Herbstwind des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) ein musikalisches Zwölf- Gänge-Menü auf die Bühne. Unter der Leitung des "Chefkochs", des Bundesdirigenten Thomas Hartmann, wurden orientalische Vorspeisen, deftige Hauptspeisen und beschwingte Nachspeisen mit einer Uraufführung in der herbstlich dekorierten Mehrzweckhalle in Ellgau serviert.

Herbstwind nennt sich das überregionale Orchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes für Musikerinnen und Musiker im "besten Alter". Konkret bedeutet dies, dass man mindestens 50 Jahre alt sein muss, um in diesem Orchester mitspielen zu dürfen. Viele der rund 60 Mitglieder gehören bereits zur festen Stammmannschaft und kommen aus dem gesamten ASM-Gebiet vom Allgäu bis zum Donau-Ries.

Die Menüauswahl sollte ein Strauß bunter, musikalischer Vielfalt sein, so der Moderator Andreas Gschwind, was die Vollblutmusiker beim Medley aus der italienischen Operette "Gasparone" gekonnt unter Beweis stellten. Stimmungsvoll aber auch feurig gewürzt ging es mit der "Kleinen ungarischen Rhapsodie" aus der Feder von Alfred Bösendorfer weiter im Programm. Eine schöne Liebeserklärung an das "Schwäbische Meer" war die "Bodensee-Polka", in der Hans Ender (Flügelhorn) und Michael Brenner (Bariton) ihr Solo mit Bravour meisterten. Auch der dreistimmige Trompetensatz des Herbstwindorchesters glänzte im gefühlvollen Solopart bei dem Stück "Traumland" von Peter Schad – bekannt als Titelmelodie der volkstümlichen Hitparade.

Andrea Lerpscher sang ihre Allgäu-Polka

Ein besonderer Höhepunkt war die Uraufführung der Polka "Allgäu – wo dein Glück den Gipfel tritt!" von Andrea Lerpscher, der sofort zum Ohrwurm wurde. Die Komponistin selbst übernahm den Gesang und begeisterte die Zuhörer mit einem perfekten Solo-Jodler. Mit "Spiritual and Folk", das vom harten Leben der Sklaverei erzählt, setzten die Musiker einen eindrucksvollen Schlusspunkt.

Für den gelungenen Abend und die hervorragende Leistung bedankte sich das begeisterte Publikum mit anhaltendem Applaus. Erst nach mehreren Zugaben wurde das Projektorchester von der Bühne entlassen.