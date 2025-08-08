Neue Anmeldungen nach Schnuppertag des Musikvereins Ellgau

Auf großes Interesse stieß der Schnuppertag beim Musikverein Ellgau. Die Jugendbeauftrage Katharina Müller freute sich, dass so viele der Einladung in den Musikgarten gefolgt waren. Verschiedene Schülergruppen hatten mit ihren Lehrern ihre ersten Auftritte. Und auch das „Miniorchester“ unter der Leitung von Theresa Schädle zeigte sein ganzes Können. Das Publikum war begeistert, was die jungen Nachwuchsmusiker innerhalb einiger Monate alles gelernt haben. Wie schön Blasmusik sein kann, erfuhr es beim Auftritt des Jugendblasorchesters „Viva la Musica“ unter Leitung von Eleonora Hartmann, das die Gäste bei Kaffee und Kuchen unterhielt. Im Anschluss hatten die Kinder und Eltern die Möglichkeit verschiedene Instrumente auszuprobieren. So wurde mit dicken Backen so mancher Ton aus einer Posaune oder Trompete gezaubert. Das Interesse wurde geweckt und die Jugendleitung freute sich über neue Anmeldungen.

