Neue Kindergartenplätze sind Thema bei Ellgauer Bürgerversammlung

So steht die Gemeinde Ellgau da: Bei der Bürgerversammlung sprach Bürgermeisterin Christine Gumpp über anstehende Vorhaben, aber auch bereits geschafftes.

Wie steht es um die Gemeindefinanzen in Ellgau, und welche Projekte sind geplant? Über das und mehr informierte die Ellgauer Bürgermeisterin Christine Gumpp bei der Bürgerversammlung. Einen breiten Raum nahm die mittlerweile 40 Jahre alte Kläranlage ein.

Zunächst widmete sich Christine Gumpp den aktuellen Haushaltszahlen. Ellgau zählt aktuell 1199 Einwohner. Im Jahr 2022 gingen an Gewerbesteuer 261.000 Euro ein, aus der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Gebäude, Fluren) kamen 25.000 Euro in den Gemeindesäckel, aus der Grundsteuer B (alle anderen Gebäude, Grundstücke) waren es knapp 95.000 Euro, 308.000 Euro flossen für die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung, die Einkommensteuerbeteiligung lag bei gut 783.000 Euro.

Dem Verwaltungshaushalt stehen an Ausgaben die VG-Umlage mit 160.000 Euro (pro Einwohner 138 Euro), die Kreisumlage mit 650.000 Euro, die Zahlungen an den Schulverband Nordendorf mit 118.000 Euro (2000 Euro je Schüler) und die Mittelschule Meitingen mit 32.000 Euro (1995 Euro pro Schüler) und Gesamtausgaben für den Kindergarten von 663.701 Euro (Gesamteinnahmen Kindergarten: 465.000 Euro, Defizit von 199.000 Euro) den Einnahmen gegenüber.

Ellgau erzielt Plus bei Kanalgebühren

Die Kanalbenutzungsgebühren erbrachten ein Plus von 109.500 Euro, für den Kanalunterhalt und die Kläranlage mussten 189.000 Euro bezahlt werden, für die Betriebsführung der Kläranlage 27.000 Euro. Das Jahr 2022 war bei der Schmutzwasserbeseitigung ein Ausnahmejahr mit relativ hohen Zahlungen. Allein 92.000 Euro verschlang die Klärschlammentwässerung, die Kanalzustandserfassung weitere 42.800 Euro.

Die Kläranlage ist 40 Jahre alt. Diese drei Möglichkeiten wurden geprüft: Neubau/Ertüchtigung der Kläranlage Ellgau mit geschätzten Investitionskosten brutto von 4.495.750 Euro (Variante 1), Anschluss an die Kläranlage Allmannshofen (5.777.002 Euro/Variante 2A) und Anschluss an die Kläranlage Meitingen (4.417.035 Euro/Variante 2B). Christine Gumpp: „Im Gemeinderat zeigte sich die deutliche Tendenz, die eigene Anlage in Ellgau zu ertüchtigen.“

Im Vermögenshaushalt freute sich die Gemeinde Ellgau über Einnahmen aus der Investitionszuweisung des Landes von über 126.500 Euro, über eine Straßenausbaupauschale von 17.700 Euro, über 847.000 Euro aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Vogtgarten III. Für dessen Erschließung mussten 557.459 Euro aufgebracht werden. In den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Pusteblume flossen im Jahr 2022 417.300 Euro. Dadurch wurden fünf neue Krippenplätze und neun neue Kindergartenplätze geschaffen.

Sorgen wegen möglichen Brunnenstandorts in Ellgau

Die Verschuldung der Gemeinde Ellgau lag zum 31. Dezember 2022 bei insgesamt 767.500 Euro, das ist eine Pro-Kopf-Verschuldung von 640,12 Euro. Die noch vorhandenen Bauplätze im Vogtgarten III werden nach Auswahlkriterien vergeben, junge Familien sind die Hauptzielgruppe. Mehrere Termine mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und den Lechwerken waren zum Thema „Alter Lechdeich mit Schleusen“ notwendig. Die Gemeinde ist beunruhigt, weil sie für einen möglichen Brunnenstandort auf Ellgauer Flur genannt wurde. Sie stellt einen Antrag zur erneuten Untersuchung verschiedener Standorte.

Beim „Alten Lagerhaus“ greift die Förderung über die Dorferneuerung über das Sonderförderprogramm „Innen statt Außen“. Dabei werden der Neubau des Lagerhauses als Veranstaltungsstadel, der Neubau des Lagergebäudes und die Außenanlagen mit 80 Prozent gefördert. Die Mosterei würde mit 64 Prozent gefördert werden. Die Zuschüsse gehen auch bei einem Neubau nicht verloren.